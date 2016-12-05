Налоговый скандал вокруг Роналду: в отношении футболиста проведут расследование

Налоговые органы Испании проведут расследование относительно информации, которую обнародовал Football Leaks относительно уклонения нападающим мадридского «Реала» Криштиану Роналду от налогов. Передает «Isport.ua».

«Расследование относительно Роналду будет проводиться точно так же, как и в отношении любого гражданина Испании», - заявил госсекретарь Испании по финансам Хосе Энрике Фернандес де Мойя.

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В то же время компания Gestifute, которая представляет интересы Роналду, а также тренера английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью, который тоже попал в налоговый скандал, опубликовала документ, который, как утверждается, подтверждает, что Роналду не имеет налоговых задолженностей, пишет русская служба «BBC».

Компания прилагает скан документа, напечатанного на бланке налогового ведомства Испании, в котором отмечается, что Роналду не имеет налоговых долгов.

Отмечается, что Роналду свободный от налоговых задолженностей перед властями всех стран, в клубах которых играл, говорится в заявлении агентства.

Напомним, ранее в налоговый скандал попал Леонель Месси. Суд Барселоны приговорил нападающего сборной Аргентины и "Барселоны" Лео Месси и его отца Хорхе Орасио Месси до 21 месяцев лишения свободы за уклонение от уплаты налогов, сообщает испанская Lavanguardia. Оба были осуждены за неуплату налогов в 2007-2009 годах на общую сумму в 4,1 млн. евро.

Суд также постановил, что футболист Месси должен выплатить штраф в размере €2 млн, а его отец - €1,5 млн. Вместе с тем, игрок может избежать реального тюремного срока, потому что штраф не предусматривает этапирование игрока в тюрьму, при сроке менее 24 месяца.