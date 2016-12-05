Профутбол получил отчет УФИ по билетам на футбол: речь идет о теневых сотнях тысячах гривен /

В столице, во Львове, и даже в Польше - тема с продажей билетов иногда звучит громче, чем сам футбол, говорится в сюжете "Профутбола" на канале 2+2, передает ТСН.

2013 год. Украина - Франция. Плей-офф чемпионата мира. За билеты возле стадиона чуть не дрались, ведь в кассы поступило всего 6% от общего количества.

Читайте такжеВосемь матчей в украинском футболе признаны договорными - ФФУ

Играли на НСК "Олимпийский", следовательно, 6% - это не более 4 тысяч. Остальные пропуски распространялись виртуально - через Интернет и между друзьями и спонсорами Федерации футбола. Традиционно, полно билетов было у спекулянтов. Бешеный ажиотаж, заполненный стадион, но официальной статистики - сколько людей было на матче - не найти. Ни на официальном сайте федерации, ни на странице ее партнера, компании "Украина футбол интернешнл". Именно УФИ последние более 10 лет занималась распространением билетов.

В ФФУ говорят - хотят давать информацию полную, но было трудно ее получать.

А возможно тем, кто занимается распространением билетов, есть что скрывать? "Профутбол" получил документы о том, как компания УФИ отчитывалась перед государством с 2011-й по 2015-й год.

Государственным органам сообщили лишь о 8 тысяч 530 присутствующих на игре Украина-Франция. В прессе фигурировала другая информация, да и по видео видно: аншлаг - почти 70 тысяч зрителей на "Олимпийском".

Читайте такжеНа последний матч "Динамо" в Лиге чемпионов можно попасть за 150 грн

На официальный запрос в федерации ответили, что на игре были почти 64 тысячи зрителей. Следовательно, между отчетным и реальным количеством имеем различия в свыше 55 тысяч билетов.

Если подсчитать среднюю стоимость билета на матч Украина - Франция, а это 70 гривен, и умножить на количество необлагаемых билетов - 59 тысяч 202, получаем сумму в размере более 4 миллионов гривен. На тот момент - это более 500 тысяч долларов. Деньги, которые остались в тени. А если учесть тот факт, что билеты у перекупщиков были в разы дороже, то на том матче было заработано более миллиона "черных" долларов.

"Никто не отчитывается по количеству. Я не совсем понимаю каким образом вам могут давать такую информацию. Нас проверить не может никто? Как это? Мы заинтересованы, чтобы максимальное количество билетов была продана. Точка...Я не знаю таких примеров", - комментирует вице-президент ФФУ Олег Шкреба.

Читайте такжеСтадион лондонского "Арсенала" обогнал по прибыльности арены "Барселоны" и "Реала"

Можно предположить, что определенное несоответствие между отчетными и реально имеющимися болельщиками может быть обусловлена билетами, которые идут на благотворительность. Но их количество, как правило, не превышает 2 тысяч.

Отметим, что почти на каждом матче есть существенная разница между имеющимися болельщиками и отчетом для государственных органов.

Часто речь идет о теневых сотнях тысяч гривен, как на поединке Украина - Камерун в июне 2013-го. А иногда - на миллионы, как на ажиотажном матче Украины и Англии в сентябре того же года. Тогда на "Олимпийском" было более 65 тысяч болельщиков, а государству отчитались лишь о 37 с лишним тысяч.

"Профутбол" имеет данные по 19-ти матчам национальной сборной и двум финалам Кубка Украины, которые тоже организовывали федерация и УФИ. И по самым скромным подсчетам, более 18 миллионов гривен прошли мимо официальных документов. Сумма подсчитана при условии, что билеты не продавались по завышенной цене.