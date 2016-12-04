УПЛ. "Зирка" спасла ничью в областном дерби с "Александрией"

"Александрия" не смогла удержать победу над кропивницкой "Зиркой" в последнем матче 17-го тура украинской Премьер-лиги. Игра, прошедшая на стадионе "Славутич-Арена" в Запорожье, завершилась со счетом 1:1.

В первом тайме гол за "Александрию" забил защитник Антон Шендрик. После подачи углового он первым сориентировался в сумбурной ситуации и ногой с близкого расстояния отправил мяч в ворота Евгения Паста.

Весь второй тайм "Зирка" стремилась отыграться, и ей удалось это сделать лишь на последней добавочной минуте встречи. После розыгрыша углового защитник Андрей Бацула из-за пределов штрафной площадки нанес сильный и точный удар по воротам "Александрии".

Ничейный результат встречи лишил "Александрию" возможности обойти в турнирной таблице донецкий "Олимпик", который сегодня не смог провести домашний матч против "Карпат". "Александрия" с 26 очками осталась на пятом месте, а "Олимпик" с 27 баллами - на четвертом.

"Зирка" благодаря ничье обошла в турнирной таблице каменскую "Сталь". Кропивницкая команда с 15 очками находится на восьмом месте в чемпионате, отставая от зоны Топ-6 на восемь баллов.

Зирка - Александрия - 1:1 (0:1)

Гол: Бацула (90+3) - Шендрик (26)

З: Паст, Фатеев, Перейра, Ковалев, Бацула, Экиса (Лупашко, 74), Полегенько (Щедрый, 78), Загальский, Билоног, Фаворов, Ситало (Мойя, 72);

Ал: Новак, Чеботаев, Шендрик, Гитченко, Микицей, Банада, Огиря, Козак, Яремчук (Кулиш, 79), Грицук (Полярус, 70), Пономарь (Чорний, 90+2);

Предупреждения: Перейра, Экиса.