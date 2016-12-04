АПЛ: "Ливерпуль" сенсационно проиграл, "Арсенал" вышел на второе место
Команда Юргена Клоппа сегодня не смогла удержать хотя бы ничью в феерическом матче против "Борнмута".
"Ливерпуль" сенсационно проиграл "Борнмуту" в матче 14-го тура английской футбольной Премьер-лиги (АПЛ).
Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу "Борнмута", причем по ходу встречи мерсисайдцы обыгрывали соперника со счетом 2:0 и 3:1. Победный гол за "Борнмут" забил Нэйтан Аке на третьей добавленной минуте второго тайма.
Таким образом, "Ливерпуль", имеющий в активе 30 очков, опустился на третье место в турнирной таблице, пропустив вперед лондонский "Арсенал" (31 очко).
Лидером АПЛ остается лондонский "Челси", который вчера в центральном матче тура победил "Манчестер Сити" со счетом 3:1.
Результаты матчей с участием лидеров:
Борнмут – Ливерпуль 4:3 (0:2)
Голы: Уилсон (56, с пенальти), Фрейзер (76), Кук (79), Аке (90+3) — Мане (20), Ориги (22), Джан (64).
Манчестер Сити - Челси - 1:3 (1:0)
Голы: Кэхилл (45, в свои ворота) - Диего Коста (60), Виллиан (70), Азар (90).
Вест Хэм - Арсенал - 1:5 (0:1)
Голы: Кэрролл (83) - Езил (24), Санчес (72, 80, 87), Окслейд-Чемберлейн (84).
Тоттенхэм - Суонси - 5:0 (2:0)
Голы: Кейн (39, с пенальти, 49), Сон (45+1), Эриксен (70, 90+2).
Эвертон - Манчестер Юнайтед - 1:1 (0:1)
Гол: Бэйнс (89, с пенальти) - Ибрахимович (42).
Положение лидеров:
1. Челси - 34;
2. Арсенал - 31;
3. Ливерпуль - 30;
4. Манчестер Сити - 30;
5. Тоттенхэм - 27;
6. Манчестер Юнайтед - 21;
7. Вест Бромвич Альбион - 20;
8. Эвертон - 20.