АПЛ: "Ливерпуль" сенсационно проиграл, "Арсенал" вышел на второе место

"Ливерпуль" сенсационно проиграл "Борнмуту" в матче 14-го тура английской футбольной Премьер-лиги (АПЛ).

Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу "Борнмута", причем по ходу встречи мерсисайдцы обыгрывали соперника со счетом 2:0 и 3:1. Победный гол за "Борнмут" забил Нэйтан Аке на третьей добавленной минуте второго тайма.

Таким образом, "Ливерпуль", имеющий в активе 30 очков, опустился на третье место в турнирной таблице, пропустив вперед лондонский "Арсенал" (31 очко).

Лидером АПЛ остается лондонский "Челси", который вчера в центральном матче тура победил "Манчестер Сити" со счетом 3:1.

Результаты матчей с участием лидеров:

Борнмут – Ливерпуль 4:3 (0:2)

Голы: Уилсон (56, с пенальти), Фрейзер (76), Кук (79), Аке (90+3) — Мане (20), Ориги (22), Джан (64).

Манчестер Сити - Челси - 1:3 (1:0)

Голы: Кэхилл (45, в свои ворота) - Диего Коста (60), Виллиан (70), Азар (90).

Вест Хэм - Арсенал - 1:5 (0:1)

Голы: Кэрролл (83) - Езил (24), Санчес (72, 80, 87), Окслейд-Чемберлейн (84).

Тоттенхэм - Суонси - 5:0 (2:0)

Голы: Кейн (39, с пенальти, 49), Сон (45+1), Эриксен (70, 90+2).

Эвертон - Манчестер Юнайтед - 1:1 (0:1)

Гол: Бэйнс (89, с пенальти) - Ибрахимович (42).

Положение лидеров:

1. Челси - 34;

2. Арсенал - 31;

3. Ливерпуль - 30;

4. Манчестер Сити - 30;

5. Тоттенхэм - 27;

6. Манчестер Юнайтед - 21;

7. Вест Бромвич Альбион - 20;

8. Эвертон - 20.