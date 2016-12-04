УПЛ. "Шахтер" снова победил и увеличил отрыв от "Динамо" до 10 очков

Донецкий "Шахтер" победил каменскую "Сталь" в матче 17-го тура чемпионата украинской Премьер-лиги. Встреча, прошедшая на "Арене Львов", завершилась со счетом 2:0.

В первом тайме гол за "Шахтер" забил Марлос, который заработал и реализовал пенальти.

После перерыва преимущество "горняков" удвоил Тайсон - ему удалось из-за пределов штрафной площадки нанести обводящий удар в угол ворот "Стали".

Таким образом, "Шахтер" одержал 15-ю победу в чемпионате и теперь имеет в своем активе 47 очков. У киевского "Динамо", которое находится на втором месте в турнирной таблице, 37 очков.

"Сталь" после поражения от "Шахтера" с 14 очками осталась на восьмой позиции в чемпионате, но уже сегодня может потероять это место, если кропивницкая "Зирка" не проиграет "Александрии".

Шахтер - Сталь - 2:0 (1:0)

Голы: Марлос (31, с пенальти), Тайсон (79)

Ш: Пятов, Срна, Кучер, Ордец, Исмаили, Степаненко, Фред, Марлос, Коваленко (Дентиньо, 72), Бернард (Тайсон, 46), Эдуардо (Борячук, 61);

Ст: Панькив, Пашаев, Ищенко, Стаменкович, Воронин, Г.Малакян, Э.Малакян, Каленчук (Месхи, 77), Карасюк, Комвалиус (Карикари, 55), Мысык (Кузык, 39).

Предупреждения: Эдуардо - Каленчук.