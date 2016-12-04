Матч Премьер-лиги "Олимпик" - "Карпаты" не состоится из-за замерзшего поля в Сумах
13:53, 04 декабря 2016Футбол
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КДК ФФУ примет решение - защитать "Олимпику" техническое поражение или переиграть матч.
Поле в Сумах оказалось замерзшим / @FCKarpatyLviv
Футбольный матч 17-го тура Премьер-лиги между донецким "Олимпиком" и львовскими "Карпатами" не состоится, сообщает официальный сайт УПЛ.
Отмечается, что поле на стадионе "Юбилейный" в Сумах, где должен был пройти поединок, непригодно к матчу.
Судьбу матча решит Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины (КДК ФФУ), в который УПЛ передало материалы дела.
Напомним, несмотря на сложные погодные условия, руководство "Олимпика" приняло решение проводить матч с "Карпатами" на стадионе "Юбилейный".
В "Карпатах" вчера проинспектировали поле - оказалось, что оно не было накрыто защитной пленкой и полностью замерзло.
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