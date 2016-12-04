Матч Премьер-лиги "Олимпик" - "Карпаты" не состоится из-за замерзшего поля в Сумах

Футбольный матч 17-го тура Премьер-лиги между донецким "Олимпиком" и львовскими "Карпатами" не состоится, сообщает официальный сайт УПЛ.

Отмечается, что поле на стадионе "Юбилейный" в Сумах, где должен был пройти поединок, непригодно к матчу.

Судьбу матча решит Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины (КДК ФФУ), в который УПЛ передало материалы дела.

Напомним, несмотря на сложные погодные условия, руководство "Олимпика" приняло решение проводить матч с "Карпатами" на стадионе "Юбилейный".

В "Карпатах" вчера проинспектировали поле - оказалось, что оно не было накрыто защитной пленкой и полностью замерзло.