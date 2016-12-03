"Ювентус" обыграл "Аталанту" и укрепил лидерство в итальянской Серии А

В Турине (Италия) завершился матч 15-го тура чемпионата Италии по футболу среди команд Серии А, в котором "Ювентус" принимал на своем поле "Аталанту" из Бергамо и обыграл соперника, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завршился со счетом 3:1.

Хозяева поля мощно начали игру и в течение первых 19 минут добились преимущества в два гола. Счет на 15-й минуте открыл Алекс Сандро. А спустя четыре минуты Даниэле Ругани удвоил перевес туринцев.

Во втором тайме хозяева поля продолжали владеть преимуществом и на 64-й минуте Марио Манджукич довел счет до крупного. Но, одержать победу с разницей в три мяча "Ювентусу" не удалось. На 82-й минуте Ремо Фройлер забил гол престижа - 3:1.

Таким образом, "Ювентус" набрал 36 очков и продолжит уверенно лидировать в турнирной таблице по итогам 15-го тура. У преследователей туринцев "Ромы" и "Милана" по 29 очков, "Лацио" - 28. Свои матчи они проведут в воскресенье, 4 декабря. В частности, "Лацио" и "Рома" сыграют между собой в центральном матче тура - римском дерби.