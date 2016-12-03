"Лейпциг" обыграл "Шальке" с украинцем Коноплянкой и сохранил лидерство в Бундеслиге

В Лейпциге завершился центральный матч 13-го тура чемпионата Германии по футболу среди команд Бундеслиги, в котором РБ Лейпциг принимал "Шальке-04" из Гельзенкирхена и выиграл со счетом 2:1.

Судьба матча была решена в самом начале второго тайма.

Хозяева поля мощно начали матч и уже на 2-й минуте игры заработали 11-метровый. Пенальти реализовал Тимо Вернер. Впрочем, соперник не смутился, понемногу перехватил инициативу и спустя полчаса сравнял счет. На 32-й минуте гол забил Сеад Колашинац. После очередной атаки гостей не сумели отбиться хозяева, последовал навес с правого фланга в центр штрафной, откуда в касание пробил Горетцка, вратарь Гулачи отбил мяч, но Колашинац с острого угла добил мяч в сетку.

Судьбу матча решил эпизод в самом начале второго тайма. И вновь гол забил... Калашинац - на сей раз, в свои ворота. После навеса Форсберга со штрафного Колашинац головой срезает мяч под перекладину своих ворот.

В дальнейшем обе команды много и обоюдо остро атаковали. имели несколько шансов забить гол, но так их и не реализовали. Также стоит отметить, что за 10 минут до конца матча, в составе гостей на поле вышел украинский легионер Евгений Коноплянка.

Таким образом, по итогам 13 туров РБ Лейпциг набрал 33 очка и по-прежнему на 3 балла опережает "Баварию" (Мюнхен), которая накануне обыграла в гостях "Майнц" со счетом 1:3.