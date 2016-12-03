"Барселона" и "Реал" сыграли вничью в центральном матче чемпионата Испании

В Барселоне завершился центральный матч тура чемпионата Испании по футболу, в котором "Барселона" принимала на своем поле мадридский "Реал" и не сумела удержать победу, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 1:1.

Счет в матче в начале второго тайма, на 53-й минуте, открыл Луис Суарес. И долгое время казалось, что этот мяч принесет хозяевам поля победу. Но, на 90-й минуте, к "королевскому клубу" из Мадрида пришло спасение в лице Серхио Рамоса. Навес Модрича со штрафного слева привел к тому, что Рамос переиграл в воздухе Маскерано и головой пробил мимо вратаря - 1:1.

Таким образом, "Реал" сохранил свое преимущество над "Барселоной" в 6 очков по итогам 14 туров - 34 балла против 28 у соперника.