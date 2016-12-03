"Заря" неожиданно проиграла "Днепру" в матче Премьер-лиги

В Запорожье завершился матч 17-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором луганская "Заря" принимала "Днепр" и проиграла сопернику.

Игра завершилась со счетом 2:3.

Гости завладели пеимуществом уже в самом начале игры. На 14-й минуте Владислав Кочергин принял пас вблизи штрафной площади и хлестко пробил - 0:1. А спустя 9 минут,на 23-й, Валерий Лучкевич удвоил перевес гостей.

После перерыва номинальные хозяева поля сумели перехватить инициативу и в течение четырех минут сравняли счет. На 57-й минуте Денис Безбородько забил первый гол, а на 61-й Александр Караваев сравнял сечт - 2:2.

Решающий момент в этом матче произошел на 79-й минуте, когда после прострела с правого фланга Кожушко в касание отпасовал мяч назад и Владислав Кочергин точно пробил мимо голкипера Шевченко - 2:3.

Таким образом, у "Зари" осталось 31 очко в турнирной таблице и команда еще более увеличила свое отставание от "Динамо" в борьбе за 2-е место. В свою очередь, "Днепр" набрал 11 очков и на 1 балл опережает "Волынь" в борьбе за 10-11 места.