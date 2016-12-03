"Челси" выиграл у "Манчестер Сити" в центральном матче тура Премьер-лиги

В Манчестере завершился центральный матч тура английской Премьер-лиги, в котором "Сити" принимал лондонский "Челси" и проиграл со счетом 1:3, сообщает официальный сайт соревнований.

В этой игре сошли команды, занимающие 3-е и 1-е места в турнирной таблице АПЛ, соответственно.

Лидеры чемпионата из "Челси" долго раскачивались и, в итоге, проиграли первый тайм. Единственный голевой эпизод в 45-минутке произошел в саомй концовке тайма, когда гол в свои ворота забил Гэри Кехилл.

А уже после перерыва лондонцы напомнили, кто является лидером чемпионата. На 60-й минуте Диего Коста сравнял счет, на 70-й экс-игрок донецкого "Шахтера" Виллиан забил решающий победный гол "Челси" - 1:2, а на 90-й Эден Азар увеличил преимущество своей команды до двух голов.

Таким образом, в турнирной таблице АПЛ у "Челси" теперь 34 очка (14 игр), "Ливерпуля" - 30 (13) и "Манчестер Сити" - 30 (14).

"Ливерпуль" свой матч 14-го тура проведет позже.