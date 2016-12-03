"Динамо" не смогло одолеть "Ворсклу" в матче Премьер-лиги

В Полтаве завершился матч 17-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором "Ворскла" принимала киевское "Динамо" и сумела свести противостояние вничью.

Игра завершилась со счетом 2:2.

Основыне события в матче происходили в первом тайме, когда были забиты четыре гола. При этом, на 14-й минуте гости и фавориты из "Динамо" уже вели со счетом 0:2.

На 5- минуте счет в матче открыл Сергей Сидорчук. Киевляне провели быструю атаку по центру, Мораес вышел один на один с Непогодовым и протолкнул мяч мимо вышедшего голкипера, а Сидорчук нанес точный удар уже в практически пустые ворота. А спустя 9 минут, на 14-й, судья назначил пеналти в ворота хозяев поля. Чеснаков завалил Гармаша после навеса с углового и получил желтую карточку. 11-метровый реализовал Андрей Ярмоленко.

Впрочем, хозяев поля ничуть не смутил такой ход событий. И уже спустя минуту они отыграли первый пропущенный мяч. После розыгрыша мяча с центра поля Ребенок навесил с левого фланга и Санжар Турсунов с лёта отправил мяч в ближний угол - 1:2. Наконец, на 34-й минуте отличился сам Павел Ребенок. Атака "Ворсклы" завершилась ударом Кобахидзе, который вратарь "Динамо" Рудько кулаками отбил. Мяч отскочил, но Ребенок в прыжке "ножницами" отправил его в сетку - 2:2.

Во втором тайме киевляне имели преимущество, неоднократно были близки к тому, чтобы забить гол, но добыть победу так и не сумели.

Таким образом, "Динамо" набрало 37 очков в турнирной таблице и рискует по итогам тура учеличить отставание от идущего на 1-м месте в таблице донецкого "Шахтера" и, наоборот, позволить луганской "Заре" сократить отрыв до 3 очков.

У "Ворсклы" 20 очков и команда по-прежнему занимает 7-е место в таблице.