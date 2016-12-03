"Черноморец" не сумел обыграть "Волынь" в матче Премьер-лиги

В Одессе завершился матч 17-го тура чемпионата Украины по футболу срди команд Премьер-лиги, в котором "Черноморец" принимал на своем поле луцкую "Волынь" и не сумел обыграть соперника.

Игра завершилась со счетом 0:0.

Матч в Одессе проходил с небольшим игровым и территориальным преимуществом гостей, но реализовать хотя бы один из своих моментов одесситы не сумели. Находящийся внизу турнирной таблицы коллектив из Луцка безупречно сыграл в обороне и вполне заслужил ничью.

Таким образом, "Черноморец" набрал 23 очка и сохранил 6-е место в турнирной таблице УПЛ. На счету "Волыни" теперь 10 баллов и, как и прежде, 10-е место.