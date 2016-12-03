УПЛ, 17-й тур, "Заря" - "Днепр": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Запорожье состоится матч 17-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, а котором луганская "Заря" примет днепропетровский "Днепр".

Встречаются команды, которые занимают 3 и 11 места в турнирной таблице.

У "Зари" на счету 9 побед, при 4 ничьих и 3 поражениях - 31 очко. Команда на 5 баллов отстает от киевского "Динамо", но по-прежнему уверенно держится в тройке лидеров национального первенства.

В свою очередь, "Днепр" в нынешнем сезоне выиграл всего 3 матча, при 5 ничьих и 8 поражениях - 14 очков. Вместе с тем, днепрян лишили 6 баллов в турнирной таблице и сейчас у них 8 очков.

На котировках букмекерских контор "Заря" является фаворитом матча. На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 1,50 к 1, в то время как на ничью - 3,79 к 1, а на победу "Днепра" - 6,23 к 1.

Матч "Заря" - "Днепр" начнется в Запорожье в 17.00.

ТВ-трансляцию игры проведет телеканал 2+2.