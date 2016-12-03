УПЛ, 17-й тур, "Черноморец" - "Волынь": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Одессе состоится стартовый матч 17-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором "Черноморец" примет на своем поле луцкую "Волынь".

Встречаются команды, которые занимают в турнирной таблице 6 и 10 места.

"Черноморец" является настоящим середняком таблицы, одержав в предыдущих 16 матчах 6 побед при 4 ничьих и 6 поражениях - 24 очка. А вот у бывшего крепкого середняка таблицы "Волыни" на данный момент лишь 2 победы, при 3 ничьих и 11 поражениях - 9 очков. Команда опережает в таблице лишь "Днепр" и "Карпаты", которые имеют дисциплинарные штрафы в 6 очков. По набранным очкам "Вольнь" идет на последнем месте.

На котировках букмекерских контор "Черноморец" является фаворитом игры. На победу хозяев поля ставки принимаются с коофициэнтом 1,51 к 1, на ничью - 3,62 до 1, на победу "Волыни" - 6,67 к 1.

Матч "Черноморец" - "Волынь" начнется в Одессе в 14.00.

ТВ-трансляцию игры проведет телеканал 2+2.