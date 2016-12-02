Харьковской арене "Металлист" официально разрешили принимать международные матчи - Павелко

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение разрешить харьковскому стадиону "Металлист" принимать матчи еврокубков, сообщил президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко на своей странице в Facebook.

"Сегодня комитет УЕФА по вопросам стадионов и безопасности рекомендовал исполкому организации разрешить проведение официальных международных матчей на стадионе ОСК «Металлист» в городе Харькове! Это ещё одна наша совместная победа", - отметил Павлко.

Также президент ФФУ напомнил, что "Харьков – уже второй город, куда после длительного перерыва, вызванного войной на Донбассе, ФФУ удалось вернуть международный футбол. Сначала, после успешного диалога с УЕФА и отлично проведённого в марте товарищеского матча Украина – Кипр, официально принимать иностранных гостей вновь позволили Одессе. И 8 декабря здесь будет играть в рамках Лиги Европы с нашей «Зарёй» сам «Манчестер Юнайтед».

"Возможность видеть лучшие европейские команды на родном стадионе заслужили и харьковские болельщики! Проведённая в ноябре товарищеская игра Украина – Сербия лишь подтвердила тот факт, что Харьков давно готов к футбольным мероприятиям самого высокого уровня. И в первую очередь это заслуга украинских болельщиков", - подытожил Павелко

Как сообщал УНИАН, за последнее время в Харькове прошли два крупных футбольных матча. Сначала состоялась игра лидеров чемпионата Украины "Шахтер" - "Динамо", а затем матч национальных сборных Украины и Сербии.