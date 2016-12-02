Харьковской арене "Металлист" официально разрешили принимать международные матчи - Павелко
Президент ФФУ огласил решение профильного комитета УЕФА.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение разрешить харьковскому стадиону "Металлист" принимать матчи еврокубков, сообщил президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко на своей странице в Facebook.
"Сегодня комитет УЕФА по вопросам стадионов и безопасности рекомендовал исполкому организации разрешить проведение официальных международных матчей на стадионе ОСК «Металлист» в городе Харькове! Это ещё одна наша совместная победа", - отметил Павлко.
Также президент ФФУ напомнил, что "Харьков – уже второй город, куда после длительного перерыва, вызванного войной на Донбассе, ФФУ удалось вернуть международный футбол. Сначала, после успешного диалога с УЕФА и отлично проведённого в марте товарищеского матча Украина – Кипр, официально принимать иностранных гостей вновь позволили Одессе. И 8 декабря здесь будет играть в рамках Лиги Европы с нашей «Зарёй» сам «Манчестер Юнайтед».
"Возможность видеть лучшие европейские команды на родном стадионе заслужили и харьковские болельщики! Проведённая в ноябре товарищеская игра Украина – Сербия лишь подтвердила тот факт, что Харьков давно готов к футбольным мероприятиям самого высокого уровня. И в первую очередь это заслуга украинских болельщиков", - подытожил Павелко
Как сообщал УНИАН, за последнее время в Харькове прошли два крупных футбольных матча. Сначала состоялась игра лидеров чемпионата Украины "Шахтер" - "Динамо", а затем матч национальных сборных Украины и Сербии.