ФИФА определила трех претендентов на звание лучшего игрока года

Международная федерация футбольных ассоциаций определила тройку футболистов, из которой будет выбран лучший игрок мира 2016-го года, сообщается на официальном сайте организации.

В список попали Антуан Гризманн, Лионель Месси и Криштиану Роналду.

Имя лучшего игрока будет названо на торжественной церемонии, которая пройдет 9 января в Цюрихе (Швейцария).

Наиболее титулованный в этом списке по итогам года является Роналду. В составе мадридского "Реала" он выиграл Лигу чемпионов УЕФА, а в составе сборной Португалии - Евро-2016. В свою очередь, Месси выиграл в составе "Барселоны" чемпионат и Кубок Испании, а в составе сборной Аргентины дошел до финала Кубка Америки, где его команда проиграла сборной Чили. А вот Гризманн титиулов не завоевывал. Игрок стал лучшим бомбардиром в составе сборной Франции на евро-2016 (серебряная медаль), а в составе мадридского "Атлетико" дошел до финала Лиги чемпионов. где уступил в дерби Мадрида "Реалу".

Предварительный список из 23-х имен был сокращены до элитного трио после голосования капитанов и тренеров национальных команд. На решающем этапе голосования свой выбор сделают представители СМИ и болельщики, с помощью голосования нв FIFA.com.