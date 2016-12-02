Эдуардо восстановился после травмы и вошел в общую группу "Шахтера"
15:05, 02 декабря 2016Футбол
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Команда готовится к предстоящему матчу Премьер-лиги со "Сталью".
Эдуардо вернулся в общую группу команды / sector-bets.ru
Продолжается подготовка лидеров чемпионата к поединку 17-го тура Премьер-лиги Украины против каменской «Стали», сообщает пресс-служба ФК "Шахтер".
Сегодня «горняки» провели утреннюю сессию. По отдельной программе занимались Факундо Феррейра и Николай Матвиенко. Вместе с тем, в общую группу вернулся натурализованный бразилец из сборной Хорватии Эдуардо.
Как сообщал УНИАН, матч «Шахтер» – «Сталь» состоится 4 декабря на «Арене Львов». Начало в 17:00.
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