Эдуардо восстановился после травмы и вошел в общую группу "Шахтера"

15:05, 02 декабря 2016
Футбол
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Команда готовится к предстоящему матчу Премьер-лиги со "Сталью".

Эдуардо вернулся в общую группу команды / sector-bets.ru

Продолжается подготовка лидеров чемпионата к поединку 17-го тура Премьер-лиги Украины против каменской «Стали», сообщает пресс-служба ФК "Шахтер"

Сегодня «горняки» провели утреннюю сессию. По отдельной программе занимались Факундо Феррейра и Николай Матвиенко. Вместе с тем, в общую группу вернулся натурализованный бразилец из сборной Хорватии Эдуардо. 

Как сообщал УНИАН, матч «Шахтер» – «Сталь» состоится 4 декабря на «Арене Львов». Начало в 17:00. 

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