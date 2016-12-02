Эдуардо восстановился после травмы и вошел в общую группу "Шахтера"

Продолжается подготовка лидеров чемпионата к поединку 17-го тура Премьер-лиги Украины против каменской «Стали», сообщает пресс-служба ФК "Шахтер".

Сегодня «горняки» провели утреннюю сессию. По отдельной программе занимались Факундо Феррейра и Николай Матвиенко. Вместе с тем, в общую группу вернулся натурализованный бразилец из сборной Хорватии Эдуардо.

Как сообщал УНИАН, матч «Шахтер» – «Сталь» состоится 4 декабря на «Арене Львов». Начало в 17:00.