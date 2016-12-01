ФИФА назвала кандидатов в символическую сборную 2016 года

ФИФА представила 55 футболистов, которые претендуют на попадание в символическую сборную 2016 года. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Лучших игроков по итогам текущего года определят 25 тысяч профессиональных футболистов из более чем 75 стран мира.

Больше всего в списке представителей мадридского "Реала" - 11 человек. "Барселону" и мюнхенскую "Баварию" представляют по девять футболистов, туринский "Ювентус" - шесть.

Полностью список выглядит так:

Вратари: Клаудио Браво ("Манчестер Сити"), Джанлуиджи Буффон ("Ювентус"), Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Кейлор Навас ("Реал"), Мануэль Нойер ("Бавария");

Защитники: Дани Карвахаль, Марсело, Пепе, Серхио Рамос, Рафаэль Варан (все - "Реал"), Давид Алаба, Жером Боатенг, Филипп Лам, Маттс Хуммельс (все - "Бавария"), Хорди Альба, Хавьер Маскерано, Жерар Пике (все - "Барселона"), Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини, Дани Алвес (все - "Ювентус"), Серж Орье, Тиаго Силва (оба - ПСЖ), Эктор Бельерин ("Арсенал"), Давид Луис ("Челси"), Диего Годин ("Атлетико");

Полузащитники: Серхио Бускетс, Андрес Иньеста, Иван Ракитич (все - "Барселона"), Хаби Алонсо, Артуро Видаль (оба - "Бавария"), Кевин Де Брюйне, Давид Силва (оба - "Манчестер Сити"), Эден Азар, Н`Голо Канте (оба - "Челси"), Тони Кроос, Лука Модрич (оба - "Реал"), Месут Озил ("Арсенал"), Димитри Пайе ("Вест Хэм"), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), Марко Верратти (ПСЖ);

Нападающие: Лионель Месси, Неймар, Луис Суарес (все - "Барселона"), Гарет Бэйл, Карим Бензема, Криштиану Роналду (все - "Реал"), Роберт Левандовски, Томас Мюллер (оба - "Бавария"), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), Пауло Дибала, Гонсало Игуаин (оба - "Ювентус"), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Златан Ибрахимович ("Манчестер Юнайтед"), Алексис Санчес ("Арсенал"), Джейми Варди ("Лестер").

Напомним, раньше кандидатов в символическую сборную года назвал УЕФА.