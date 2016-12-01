Украинский форвард Зозуля может продолжить карьеру в Германии
17:49, 01 декабря 2016Футбол
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По информации испанских СМИ, севильский "Бетис" попытается избавиться от украинца до конца года.
Зозуля попал в сферу интересов "Дармштадта" / @RealBetis
Украинский нападающий Роман Зозуля может продолжить карьеру в немецком "Дармштадте", сообщает Tribuna.ua, ссылаясь на испанское издание As.
Отмечается, что "Бетис" попытается избавиться от экс-форварда "Днепра" до конца года.
Роман Зозуля не попадал в заявку клуба на последние пять туров в примере. Также он пропустил последний матч Кубка Испании против "Депортиво".
Напомним, в составе "Дармштадта" уже находятся три украинца - Артем Федецкий, Денис Олейник и Игорь Березовский. После 12 туров команда занимает 15-е место в чемпионате Бундеслиги.
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