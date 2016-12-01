Украинский форвард Зозуля может продолжить карьеру в Германии

Украинский нападающий Роман Зозуля может продолжить карьеру в немецком "Дармштадте", сообщает Tribuna.ua, ссылаясь на испанское издание As.

Отмечается, что "Бетис" попытается избавиться от экс-форварда "Днепра" до конца года.

Роман Зозуля не попадал в заявку клуба на последние пять туров в примере. Также он пропустил последний матч Кубка Испании против "Депортиво".

Напомним, в составе "Дармштадта" уже находятся три украинца - Артем Федецкий, Денис Олейник и Игорь Березовский. После 12 туров команда занимает 15-е место в чемпионате Бундеслиги.