На последний матч "Динамо" в Лиге чемпионов можно попасть за 150 грн

Самые дешевые билеты на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и стамбульским "Бешикташем" стоят 150 гривен. Об этом сообщает официальный сайт украинского клуба.

На эту игру существует восемь категорий билетов: 150 грн, 200 грн, 300 грн, 400 грн, 500 грн, 700 грн, 900 грн.

Напомним, матч "Динамо" - "Бешикташ" состоится на НСК "Олимпийский" в следующий вторник, 6 декабря. Начало матча - 21:45.

Ранее "Динамо" уже потеряло шансы подняться с последнего места в группе и выйти в плей-офф одного из еврокубков - Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Во время домашнего матча с португальской "Бенфикой" киевская команда побила собственный антирекорд посещаемости матчей Лиги чемпионов, начиная с 2012 года, когда был введен в эксплуатацию реконструированный НСК "Олимпийский".