Глава УПЛ: нужно засчитать технические поражения "Полтаве" и "Нефтянику-Укрнафте" в Кубке Украины

Президент украинской футбольной Премьер-лиги (УПЛ) Владимир Генинсон во время встречи с представителями СМИ высказал свое мнение по поводу несостоявшихся матчей «Динамо» и «Шахтера» в Кубке Украины.

«Если вы хотите услышать мой ответ, то лично я за техническое поражение обеим командам. Во-первых, заранее всем было известно, что в день матча будет минусовая температура. Это не форс-мажор, как, например, выпал бы снег в этот день или ударил мороз минус 15 градусов. В то же время в Полтаве есть стадион «Ворсклы», который был готов принять матч «Полтава» - «Шахтер» и был подготовлен к нему. Даже утром, когда было понятно, что нельзя провести матч на одном стадионе – можно было перенести игру на другой", - отметил руководитель УПЛ.

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"Также был вариант поменять хозяев поединков: «Нефтяник» мог попросить сыграть игру на НСК «Олимпийский» или стадионе «Динамо», а «Полтаве» - во Львове на «Арене-Львов». В крайнем случае, можно было найти другой стадион. По регламенту соревнований под эгидой Первой лиги наличие подогрева поля необязательно, но Кубок Украины с 1/16 финала проводится под эгидой Премьер-лиги, где подогрев должен быть", продолжил Генинсон.

"Переигровки? Если мы будем искать резервные даты для проведения переигровок, то их попросту не существует. Под Кубок Украины резервные даты не были зарезервированы», - пожытожил руководитель лиги.

Как сообщал УНИАН, накануне были отменены два матча 1/4 финала Кубка Украины "Полтава" - "Шахтер" и "Нефтяник-Укрнафта" - "Динамо". В обоих случаях газон стадиона был непригоден к провдению матча.