Гендиректор "Шахтера" Палкин: "Полтаве" должны засчитать техническое поражение

Генеральный директор «Шахтер» высказал свою позицию касаемо отмены матча его команды против «Полтавы» из-за неготовности поля в интервью телеканалу «Футбол 1».

"Я узнал об этой ситуации за полчаса до матча, когда включил телевизор, чтобы посмотреть футбол. Я увидел интервью, которое дает арбитр и объясняет данную ситуацию, и, естественно, я был очень удивлен. Я даже не думал, что будут какие-то проблемы. Существует такое понятие, как прогноз погоды. Если у вас поле без обогрева, если вы видите, что ночью у вас может быть под -15, о чем вы думали? Можно было просто-напросто договориться с той же полтавской «Ворсклой», провести там в городе игру, и все были бы довольны, все было бы нормально. Я думаю, и Федерация, и Премьер-лига пошли бы на встречу, чтобы разрешить там сыграть, ввиду той ситуации, которая сложилась. Но, к сожалению, никто ничего не делал. Все на авось… Вот так и получилось", - отметил Палкин.

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"Прежде всего, с решением, которое они должны принять, должны определиться в КДК. С учетом регламента я не вижу другой альтернативы, кроме как засчитывать техническое поражение «Полтаве», потому что там написано черным по белому, если стадион не готов к проведению игры, это техническое поражение. Мы дождемся решения КДК – какое решение они примут, так и будем дальше действовать. Единственное, повторюсь, что я на данный момент не вижу окна, когда можно провести эту игру", - добавил гендиректор донецкого клуба.

Как сообщал УНИАН, матч 1/4 финала Кубка Украины "Полтава" - "Шахтер" был накануне отменен из-за неудовлитворительного состояния газона стадиона "Локомотив" в Полтаве.