Бойко пропустил два мяча в первом матче за "Малагу"

В Испании состоялись матчи 1/16 финала Кубка Короля (Copa del Ray), в одном из которых "Малага" проиграла "Кордобе" со счетом 0:2, а голы пропустил украинский вратарь Денис Бойко, сообщает официальный сайт клуба.

Наш голкипер надежно стоял в воротах до 70-й минуты. А затем, на 71-й, отбил удар Родри, но не сумел среагировать на добивание того же футболиста. Спустя 12 минут, на 83-й, Борха Домингес отправил второй гол в ворота Бойко.

Украинец не является основным голкипером "Малаги", поэтому вышел только в матче Кубка Короля, пропуская игры Примеры - чемпионата Испании.

Бойко перешел в "Малагу" в августе 2016 года из турецкого "Бешикташа". В команде из Стамбула он провел полгода (с января 2016-го), сыграв ряд неудачных матчей. В Украине он выступал за столичные "Динамо", ЦСКА и "Оболонь", а также "Кривбасс" и "Днепр".