"Днепр" победил "Ворсклу" и стал вторым полуфиналистом Кубка Украины (видео)

"Днепр" победил полтавскую "Ворсклу" в четвертьфинале Кубка Украины по футболу и вышел в следующий этап турнира. Матч на стадионе "Днепр-Арена" завершился со счетом 1:0.

В течение матча "Днепр" владел преимуществом и нанес больше ударов по воротам, чем соперник. Тем не менее, единственный гол команде удалось забить лишь за 17 минут до конца встречи.

После передачи с левого фланга форвард "Днепра" Денис Баланюк принял мяч в штрафной площадке гостей спиной к воротам, удачно развернулся и точно пробил в дальний угол ворот "Ворсклы".

Днепр - Ворскла - 1:0 (0:0)

Гол: Баланюк (73)

Дн: Лунин, Адамюк, Лопыренок, Сваток, Влад, С. Кравченко, Политыло, Лучкевич, Ротань, Лунев, Кожушко (Баланюк, 46);

В: Непогодов, Симинин, Чеснаков, Дитятьев, Пердута, Д. Кравченко, Ткачук (Бартулович, 69), Турсунов, Кобахидзе, Ребенок (Одарюк, 84), Хлебас (Загорулько, 79);

Предупреждения: Симинин, Турсунов;

Удален: Турсунов (82).

Напомним, первым полуфиналистом Кубка Украины стал МФК "Николаев", который в серии послематчевых пенальти обыграл мариупольский "Ильичевец".

Четвертьфинальные матчи турнира "Нефтяник" - "Динамо" и "Полтава" - "Шахтера" сегодня не состоялись из-за непригодности газона на футбольных полях в Ахтырке и Полтаве.