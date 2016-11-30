Ребров раскритиковал ФФУ за запоздалую отмену матча "Динамо" в Кубке Украины

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров раскритиковал Федерацию футбола Украины за позднее решение об отмене матча Кубка Украины против "Нефтяника" из Ахтырки. Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

"Честно говоря, я не понимаю, кто должен за это отвечать. Это не форс-мажор, ведь все понимали, что будет такая низкая температура. Почему мы и "Шахтер" летели на эти матчи, если все прекрасно понимали, что играть будет невозможно?" — сказал Ребров.

"При этом я прекрасно понимаю команду из Ахтырки, которая ожидала этого поединка. Но почему ФФУ не могла перенести сразу эти игры на весну или не провести их там, где есть подогрев поля? Думаю, от этого пострадали и местные болельщики, и киевское "Динамо", которое преодолело большое расстояние, чтобы приехать сюда", - считает тренер команды.

Он также добавил, что "Динамо" было готово сегодня сыграть против "Нефтяника" даже на таком поле.

"Ребята настраивались, хотели играть. Я видел по ним, что они были готовы играть на любом поле. Но, опять же, кто должен отвечать за это? Зачем мы, зачем "Шахтер" летели на эти игры, зная, что поля не будут готовы?", - добавил Ребров.

Напомним, сегодня в Ахтырке должен был состояться четвертьфинальный матч Кубка Украины "Нефтяник" - "Динамо". Но за несколько часов до начала игры арбитр Ярослав Козык отменил встречу из-за обледенения газона.