В Англии официально назначили главного тренера футбольной сборной

Гарет Саутгейт официально стал главным тренером сборной Англии. Сегодня специалист заключил с Футбольной ассоциацией Англии контракт на четыре года, сообщает официальный сайт организации.

"Получить работу – это одно. Теперь я хочу ее качественно выполнить. С нетерпением жду, когда смогу приступить к выполнению своих обязанностей. Хочется, чтобы болельщики гордились нашей сборной и с удовольствием смотрели ее матчи", — прокомментировал свое назначение Саутгейт.

Напомним, Гарет Саутгейт был одним из фаворитов на должность главного тренера сборной Англии после увольнения с этого поста Роя Ходжсона, работавшего с командой на Евро-2016.

Тогда Саутгейт отказался претендовать на данную должность, и наставником английской сборной стал Сэм Аллардайс. Однако через несколько дней после назначения Аллардайс попал в коррупционный скандал, из-за чего был вынужден покинуть пост.

Саутгейт был назначен и.о. главного тренера сборной Англии и в этой роли провел четыре матча отборочного турнира. Команда одержала победы на Мальтой (2:0), Шотландией (3:0), а также сыграла вничью со Словенией (0:0) и Испанией (2:2).