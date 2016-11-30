Лобановского приглашали работать в "Интер" и "Вальядолид" - дочь тренера

У бывшего тренера "Динамо" Валерия Лобановского в 90-е годы были предложения от итальянского "Интера" и испанского "Вальядолида". Об этом в онлайн-конференции Sport.ua рассказала дочь легендарного специалиста Светлана Лобановская.

По ее словам, предложение из "Интера" поступило в период, когда Лобановский возглавлял сборную Украины (2000-2001 годы).

"У папы было приглашение из Италии. Но тогдашний президент "Интера" (Массимо Моратти - ред.) сказал: "К сожалению, я знаю хорошо Лобановского. Он, возглавляя сборную Украины, никогда ее не бросит", - рассказала Лобановская.

Читайте такжеСуркис: Фильм "Лобановский навсегда" должен стать учебным пособием в наших ДЮСШКроме того, у Лобановского было предложение из испанского "Вальядолида" перед тем, как тренер решился отправиться работать в ОАЭ в 1990 году.

"Перед тем, как отец уехал на Ближний Восток, у него были предложения от испанских клубов, в частности, от "Вальядолида". Но папа считал, что только на языке общения можно передать свои мысли футболистам. В Кувейте и ОАЭ у него были помощниками тренеры, которые учились у нас в Институте физкультуры и прекрасно понимали его и передавали его мысли", – сказала дочь знаменитого тренера.

Напомним, завтра, 1 декабря, выйдет в широкий прокат документальный фильм "Лобановский навсегда".