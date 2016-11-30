Матч Кубка Украины "Нефтяник-Укрнафта" - "Динамо" сегодня не состоится
16:06, 30 ноября 2016Футбол
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Принято решение перенести матч в связи с состоянием футбольного поля на стадионе «Нефтяник» и высоким риском нанесения травм.
fcdynamo.kiev.ua
За полтора часа до запланированного начала игры 1/4 финала Кубка Украины "Нефтяник-Укранафта" - "Динамо" главным арбитром матча Ярославом Козиком, а также наблюдателем арбитража Юрием Мосейчуком было принято решение перенести матч, сообщает ФК "Динамо" (Киев).
Игру отменили "в связи с состоянием футбольного поля на стадионе «Нефтяник» и высоким риском нанесения травм".
Как сообщает УНИАН, ранее сегодня в связи с погодными условиями также отменили матч Кубка Украины "Полтава" - "Шахтер".
Материалы дела будут переданы в КДК ФФУ для дальнейшего рассмотрения и принятия решения.
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