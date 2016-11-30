Кубок Украины, 1/4 финала, "Днепр" - "Ворскла": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Днепре состоится матча 1/4 финала Кубка Украины по футболу, в котором "Днепр" примет "Ворсклу" (Полтава).

Клубы уже играли в рамках 15 тура чемпионата Украины в ноябре. Тогда благодаря голам Руслана Ротаня и Валерия Лучкевича полтавский матч закончился победой днепрян - 0:2.

В предыдущем раунде Кубка Украины команда Василия Сачко одержала непростую победу над "Вересом" (Ровно) с минимальным счетом благодаря голу Юрия Коломойца, а "Днепр" завоевал путевку в 1/4 финала после удачной серии пенальти в матче с черниговской "Десной".

На котировках букмекерских контор в сегодняшнем матче фаворитом с небольшим преимуществом является "Днепр". На победу хозяев поля ставки принимаются с коэффициентом 2,20 к 1, на ничью - 3,16 к 1, на победу "Ворсклы" - 3,13 к 1.

Матч 1/4 финала Кубка Украины по футболу "Днепр" - "Ворскла" начнется в Днепре в 19.00.

ТВ-трансляцию игры проведет телеканал 2+2.