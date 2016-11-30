23-летний вратарь "Атлетико" может перейти в "Арсенал" за 100 миллионов евро

Английский "Арсенал" попытается приборести вратаря испанского "Атлетико" Яна Облака, сообщает Goal.com.

Тренеру "Арсенала" Арсену Венгеру импонирует манера игры вратаря и именно он настоял на том, чтобы проявить интерес к голкиперу. Вместе с тем, в контракте Облака прописана сумма отступных в 100 млн. евро.

"Арсенал" далеко не первый клуб, обративший внимание на словенца, который уверенно защищает ворота своей команды. И ряд клубов уже нынешней зимой, вероятно, предпримут попытку выкупить игрока.

Впрочем, с учетом отступных, Облак останется в "Атлетико" еще на некторое время.

23-летний голкипер является единственным, кто выходил в нынешнем сезоне в стартовом составе команды Диего Симеоне во всех 13 матчах. В последнем из них "Атлетико" обыграло "Осасуну" (3:0), а Облак парировал опаснейший штрафной в исполнении соперника в самом начале матча.