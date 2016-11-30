Порошенко постановил создать оргкомитет по подготовке и проведению финала Лиги чемпионов 2018 года

Президент Петр Порошенко подписал указ «О подготовке и проведения в Украине финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА среди женщин сезона 2017/2018».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, Порошенко постановил образовать Организационный комитет по подготовке и проведению в Украине матчей Лиги чемпионов 2018 года по футболу. Указом также утвержден персональный состав Оргкомитета, который возглавил глава Администрации президента Игорь Райнин.

Президент поручил Кабинету министров разработать при участии Федерации футбола Украины и утвердить в двухмесячный срок план мероприятий по подготовке и проведению матчей Лиги чемпионов 2018 года по футболу.

Правительство должно предусмотреть обеспечение публичной безопасности и порядка, надлежащего медицинского обслуживания и санитарного благополучия во время проведения в Киеве соответствующих мероприятий. Организовать предоставление туристических информационных услуг для гостей матчей Лиги чемпионов 2018 года по футболу, а также обеспечить в установленном порядке финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением мероприятий.

Кабинету министров также поручено периодически информировать главу государства о состоянии принятия мер по подготовки и проведения в Украине матчей Лиги чемпионов 2018 года по футболу.

Кроме того, Киевская городская государственная администрация должна разработать и утвердить региональный план культурно-развлекательных мероприятий для отдыха и досуга туристов на период проведения финальных матчей Лиги чемпионов 2018 года по футболу. КГГА также поручено предусматривать во время подготовки проектов городских бюджетов на 2017 и 2018 годы средства на реализацию указанных мероприятий.

Согласно указу, Государственный комитет телевидения и радиовещания украины должен обеспечить освещение в средствах массовой информации мероприятий по подготовке и проведению в Украине матчей Лиги чемпионов 2018 года по футболу.

Как сообщал УНИАН, Конгресс УЕФА в сентябре предоставил Киеву право принимать финал Лиги чемпионов 2018 года.