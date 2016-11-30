Греческое СМИ опровергло свою же информацию об интересе ПАОКа к Реброву

Главный тренер киевского "Динамо" украинский специалист Сергей Ребров не представляет интерес в качестве потенциального наставника для греческого ПАОК (Салоники), сообщает Sport24.gr.

Издание разместило эту информацию со ссылкой на беседу с представителями ПАОК.

Таким образом, греческое СМИ опровергло собственную же информацию о том, что Ребров является претендентом на должность тренера клуба, опубликованную ранее.

В нынешнем сезоне "Динамо" Реброва показывает худшие результаты по сравнению с прошлым сезоном. Команда серьезно отстает от донецкого "Шахтера" в турнирной таблице чемпионата Украины (8 очков) и досрочно заняла последнее место в таблице группового этапа Лиги чемпионов. Команда не сможет пробиться в плей-офф еврокубков - ни ЛЕ, ни ЛЧ. Год назад "Динамо" вышло в 1/8 финала ЛЧ.

В прессе периодически муссирутся слухи о возможной отставке Реброва, но руководство "Динамо" пока не принимает никаких кадровых решений по тренерскому штабу.