Реброву предложили стать главным тренером греческого ПАОКа - СМИ

Греческий ПАОК из Салоников заинтересован в приглашении Сергея Реброва на должность главного тренера команды. Об этом сообщает Sport24.gr.

По информации издания, технический директор греческого клуба Любош Михел встретился в Украине с Ребровым около 15 дней назад, предложив наставнику киевлян должность тренера ПАОКа.

Отмечается, что Ребров не ответил отказом на предложение и собирается изучить возможность своего перехода в ПАОК.

Нынешним главным тренером ПАОКа является Владимир Ивич, но руководство клуба недовольно его работой. В первых девяти матчах чемпионата Греции команда набрала 11 очков и находится на 10-м месте в турнирной таблице.

Напомним, Сергей Ребров с 2014 года работает главным тренером киевского "Динамо". В этой должности он выиграл два чемпионата и два кубка Украины. Контракт специалиста с украинским клубом истекает летом 2017 года.