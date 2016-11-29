Сборная Бразилии не планирует играть с Украиной в 2017 году

В планах сборной Бразилии по футболу на 2017 год нет матча против Украины. О намерениях "пенаткампеонов" в интервью Globo Esporte рассказал главный тренер команды Тите, сообщает Sport Arena.

"Мы хотим сыграть с Германией, Испанией, Италией и Португалией. Так как Бразилия не будет участвовать в Кубке Конфедераций, нам необходимо играть с соперниками самого высокого уровня", - сказал Тите Globo Esporte.

Впрочем, по словам тренера, официальных или даже предварительных договоренностей с другими сборными пока не существует.

Напомним, ранее президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко по итогам своего визита в Бразилию заявил, что провел переговоры о возможном товарищеском матче двух национальных команд. По его словам, проведение такого спарринга возможно в 2017 или 2018 году.