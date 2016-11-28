Суркис: Фильм "Лобановский навсегда" должен стать учебным пособием в наших ДЮСШ

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис после просмотра фильма "Лобановский навсегда" отметил, что "этот фильм должен стать учебным пособием в наших детско-юношеских спортивных школах", сообщает dynamo.kiev.ua.

"Чтобы подрастающие футболисты понимали, в каком клубе они занимаются, тренируются, выступают", - подчеркнул президент динамовского клуба.

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"Это будет прививать ребята патриотизм. Хотелось бы, чтобы эти слова услышали все в нашей школе — начиная от ее директора и заканчивая тренерами. Многие нынешние мальчишки даже не знают, кто такой Лобановский. У них перед глазами «Ливерпуль», «Бавария», «Манчестер Юнайтед». Поэтому им нужно показывать то, что было в прошлом. Тогда у нас и будет и настоящее", - добавил Суркис.

Как сообщал УНИАН, президент киевского «Динамо» Игорь Суркис после состоявшейся сегодня в столице премьеры документального фильма «Лобановский навсегда» поделился своими впечатлениями от увиденного, а также прокомментировал ситуацию с омоложением состава первой команды.