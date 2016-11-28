Суркис: Футболисты "Динамо" избалованы, но мы приведем их в порядок

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис вновь отметил, что некоторым игрокам его команды не хватает мотивации. Об этом он заявил после просмотра фильма "Лобановский навсегда", сообщает dynamo.kiev.ua.

"Футболисты нынешнего "Динамо" уже немного избалованы. В том числе, и мной... Но мы сейчас все приведем в порядок. Мы им быстро поднимем мотивацию, поверьте мне. Если человеком потеряна мотивация, значит в киевском "Динамо" он играть не будет. Это первое. Второе. Говорят, денег много не бывает, но у меня складывается такое впечатление, что некоторые футболисты уже и за деньги играть не хотят. Впрочем, претензии у меня есть далеко не ко всем", - сказал Суркис.

Президент "Динамо" также признал, что перестройка состава, которая сейчас началась в команде, получилась несколько запоздалой.

"Единственное, что я могу сказать: та перестройка, которую начал Сергей Станиславович Ребров, была запоздалой. Меня уже обвиняют в том, что я дал указание перестраиваться в сентябре, по ходу сезона, но я ничего такого не говорил: я ставил задачу выйти из группы Лиги чемпионов. А вот о том, что имеет смысл начинать вводить в состав молодежь даже с риском провала сезона, мы с Сергеем Станиславовичем говорили еще в июне, понимая, что сделать громкие приобретения нам не удастся.

Под "громкими трансферами" я не имею в виду Роналду или Суареса — я имею в виду футболистов, которые значительно сильнее тех, кто сейчас есть в нашем составе. И вот таких исполнителей сейчас пригласить в "Динамо" практически невозможно. Если только не платить огромную трансферную сумму и подписывать контракты на огромную заработную плату. Считаю сейчас нецелесообразным платить такие деньги футболистам за то, чтобы они играли в сезоне 2-4 матча с "Шахтером" и два матча с командами, которые занимают третье место", - объяснил трансферную политику клуба президент "Динамо".

"Если мы в этом сезоне не выиграем золотые медали (поверьте, несмотря на текущую турнирную ситуацию, мы за них поборемся!), то в сезоне следующем снова включимся в чемпионскую гонку. Да, нам надо усиляться, и наша селекционная служба в этом направлении работает, но усиляться надо только теми футболистами, которые сильнеее наших нынешних", - добавил Суркис.

Напомним, "Динамо" на данный момент находится на втором месте в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, отставая на восемь очков от "Шахтера". Команда уже потеряла шансы на продолжения выступлений в еврокубках следующей весной, но продолжает борьбу за Кубок Украины.