Экс-капитан сборной Украины Тимощук может стать тренером российского "Зенита"

Бывший капитан сборной Украины Анатолий Тимощук может войти в тренерский штаб санкт-петербургского "Зенита". Об этом сообщает sportsdaily.ru.

Отмечается, что в последние дни футболист находился в Санкт-Петербурге, где, в частности, встречался с главным тренером "Зенита" Мирчей Луческу и посетил игру "Зенита-2" во втором российском дивизионе.

В январе-феврале Тимощук должен получить диплом PRO, пройдя обучение в Центре лицензирования Федерации футбола Украины. Эта лицензия позволяет работать в клубах российской Премьер-лиги.

Напомним, Тимощук выступал за "Зенит" с 2007-го по 2009-й год, а затем после возвращения из мюнхенской "Баварии" - с 2013-го по 2015-й год. Несколько дней назад у 37-летнего футболиста завершился контракт с казахстанским "Кайратом", который стороны решили не продлевать.

В составе сборной Украины Тимощук провел 144 матча, являясь реекордсменом команды по этому показателю. После Евро-2016 он объявил о завершении международной карьеры.