Если Марлос хочет играть за сборную Украины, нужно соглашаться - Красников

Бразильский полузащитник донецкого "Шахтера" Марлос мог бы серьезно усилить сборную Украины по футболу. Такое мнение в интервью газете "Сегодня" выразил спортивный директор национальной команды Евгений Красников.

"Думаю, Марлос серьезно помог бы сборной Украины. Да, говорят, что нужно доверять лишь нашим, украинцам, но я могу привести примеры многих более футбольных стран — Италии, Португалии, Испании, они все равно прибегают к натурализации. Гвинеец Эдер и бразилец Пепе в Португалии, бразилец Тьяго Мотта в Италии.

Я не говорю, что это нужно делать поголовно. Но если появляется игрок, который имеет и юридические возможности, и горит желанием... Главное, это должно быть желание игрока. Он должен проникнуться и действительно играть за Украину сердцем. Если Марлос это осознает, нужно соглашаться, потому что это игрок топ-уровня", - считает Красников.

Напомним, ранее Марлос выражал заинтересованность в выступлении за сборную Украины. Бразилец получит право поменять гражданство на украинское в начале 2017 года.

Также добавим, что именно Евгений Красников в качестве спортивного директора харьковского "Металлиста" впервые пригласил Марлоса играть в Украину. За "Металлист" бразилец играл в 2012-2014 годах, после чего перешел в "Шахтер".