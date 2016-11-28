Пятов опередил Тимощука и вошел в Топ-10 игроков "Шахтера" по сыгранным матчам

Вратарь донецкого "Шахтера" Андрей Пятов вошел в Топ-10 футболистов по количеству сыгранных матчей за "горняков". Об этом сообщает официальный сайт "горняков".

Достижение покорилось Пятову во время вчерашнего матча против "Днепра", эта игра стала для голкипера 327-й в футболке "Шахтера". В общем зачете Пятов опередил Анатолия Тимощука, в активе которого было 326 встреч.

Андрей Пятов перешел в "Шахтер" из полтавской "Ворсклы" в декабре 2006 года. С тех пор он сыграл за донетчан 196 матчей в чемпионате Украины, 29 – в Кубке Украины, 5 – в Суперкубке Украины и 97 - в еврокубках.

Лидирует в данном рейтинге Дарио Срна, который провел за "Шахтер" 511 матчей. Далее следуют Михаил Соколовский и Сергей Ященко, выступавшие за "горняков" в 70-90 годах прошлого века.

Напомним, во вчерашнем матче Премьер-лиги "Шахтер" обыграл "Днепр" со счетом 2:0.