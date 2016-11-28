На Моуриньо обрушилась очередная волна жесткой критики от болельщиков и журналистов

На главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо обрушилась новая волна критики от болельщиков и специалистов после того, как манкунианцы вчера вновь не смогли выиграть в матче Премьер-лиги. Об этом сообщает 101greatgoals.com.

Во вчерашнем матче Премьер-лиги "МЮ" сыграл вничью с "Вест Хэмом" (1:1), а Моуриньо за слишком бурное выражение недовольства решением судьи был удален со скамейки запасных.

В частности, букмекерская контора Ladbrokes отметила, что в минувшем сезоне "Манчестер Юнайтед" под руководством Луи Ван Гаала взял в тех же 13 матчах 27 очков, в то время как сейчас у команды - лишь 20.

"Моуриньо – это настоящий позор. Это что, его уже в третий раз отправляют на трибуны в нынешнем сезоне? Жалкое зрелище", - написал на своей странице в Twitter авторитетный блоггер и болельщик "Арсенала" Le Grove.

Другой известный болельщик "Арсенала", который имеет аккаунт @VieiraPaddy, также высмеял неудачи португальца. "Моуриньо потратил 150 милллионов фунтов и теперь на 10 очков отстает от команды, которую он в прошлом сезоне едва не довел до вылета из АПЛ. Особенный", - написал он.

Журналист Sky Sports Питер Холл призвал клуб уволить Моуриньо: "Любой другой тренер после таких затрат на игроков уже был бы уволен. Не стоило давать работу такому отвратительному человеку. Избавьтесь от него", - заявил он.

Другой популярный футбольный блоггер Кайл Мартино также отметил траты "МЮ" в последние годы: "Моуриньо набрал на два очка меньше, чем Дэвид Мойес после стольких же туров. С момента увольнения Дэвида МЮ потратил 615 миллионов. Ой".

Напомним, Жозе Моуриньо пришел в "МЮ" перед началом нынешнего сезона и потратил на рынке рекордные средства для усиления команды. В частности, к манкунианцам присоединились полузащитники Поль Погба и Генрих Мхитарян, а также форвард Златан Ибрахимович.