Основной полузащитник киевского "Динамо" получил серьезную травму

Полузащитник киевского "Динамо" Дерлис Гонсалес получил серьезную травму. Об этом в интервью программе "ПроФутбол" на телеканале "2+2" рассказал тренер столичной команды Сергей Ребров.

По его словам, именно из-за травмы футболист даже с командой на выездной матч с луцкой "Волынью", который завершился победой киевлян со счетом 4:1.

Более подробная информация о травме, а также сроки восстановления парагвайского полузащитника неизвестны.

Напомним, 22-летний Дерлис Гонсалес перешел в Динамо летом 2015 года из швейцарского "Базеля" за 9,4 миллиона евро.

В последних матчах Сергей Ребров использовал на его позиции 18-летнего воспитанника клуба Виктора Цыганкова или 26-летнего Артема Громова.