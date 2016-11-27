Ла Лига: Кравец забил третий гол за "Гранаду", "Барселона" потеряла очки в Сан-Себастьяне

Украинский форвард "Гранады" Артем Кравец забил свой третий гол в чемпионате Испании по футболу. Футболист сборной Украины отличился в матче с "Сельтой". Он отобрал мяч у защитника соперников, обыграл вратаря и отправил мяч в пустые ворота.

Тем не менее, этот гол не помог "Гранаде" добыть хотя бы ничью - команда украинца проиграла со счетом 1:3 и продолжает занимать последнее место в турнирной таблице Ла Лиги.

Лидером чемпионата остается "Реал", который вчера одержал победу над хихонским "Спортингом". Более того, сегодня мадридцы увеличили преимущество в чемпионате над "Барселоной", которая не смогла обыграть в Сан-Себастьяне "Реал Сосьедад" (1:1).

Также отметим, что в течение 13-го тура "Севилья" победила "Валенсию" (2:1), а мадридский "Атлетико" разгромил "Осасуну" (3:0).

Результаты матчей:

Реал Сосьедад - Барселона - 1:1 (0:0)

Голы: Виллиан (53) - Месси (59).

Осасуна - Атлетико - 0:3 (0:2)

Голы: Годин (36), Гамейро (37), Феррейра-Карраско (90).

Реал - Спортинг - 2:1 (2:1)

Голы: Роналду (5, с пенальти), Хамес Родригес (18) - Кармона Бонет (35).

Севилья - Валенсия - 2:1 (0:0)

Голы: Гарай (53, в свои ворота), Пареха (75) - Эль Хаддади (66).

Положение лидеров:

1. Реал - 33;

2. Барселона - 27;

3. Севилья - 27;

4. Атлетико - 27;

5. Реал Сосьедад - 23

6. Вильярреал - 22;

7. Эйбар - 21;

8. Атлетик - 20.