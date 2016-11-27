Ла Лига: Кравец забил третий гол за "Гранаду", "Барселона" потеряла очки в Сан-Себастьяне
Мадридский "Реал" укрепил лидерство в турнирной таблице чемпионата Испании.
Украинский форвард "Гранады" Артем Кравец забил свой третий гол в чемпионате Испании по футболу. Футболист сборной Украины отличился в матче с "Сельтой". Он отобрал мяч у защитника соперников, обыграл вратаря и отправил мяч в пустые ворота.
Тем не менее, этот гол не помог "Гранаде" добыть хотя бы ничью - команда украинца проиграла со счетом 1:3 и продолжает занимать последнее место в турнирной таблице Ла Лиги.
Лидером чемпионата остается "Реал", который вчера одержал победу над хихонским "Спортингом". Более того, сегодня мадридцы увеличили преимущество в чемпионате над "Барселоной", которая не смогла обыграть в Сан-Себастьяне "Реал Сосьедад" (1:1).
Также отметим, что в течение 13-го тура "Севилья" победила "Валенсию" (2:1), а мадридский "Атлетико" разгромил "Осасуну" (3:0).
Результаты матчей:
Реал Сосьедад - Барселона - 1:1 (0:0)
Голы: Виллиан (53) - Месси (59).
Осасуна - Атлетико - 0:3 (0:2)
Голы: Годин (36), Гамейро (37), Феррейра-Карраско (90).
Реал - Спортинг - 2:1 (2:1)
Голы: Роналду (5, с пенальти), Хамес Родригес (18) - Кармона Бонет (35).
Севилья - Валенсия - 2:1 (0:0)
Голы: Гарай (53, в свои ворота), Пареха (75) - Эль Хаддади (66).
Положение лидеров:
1. Реал - 33;
2. Барселона - 27;
3. Севилья - 27;
4. Атлетико - 27;
5. Реал Сосьедад - 23
6. Вильярреал - 22;
7. Эйбар - 21;
8. Атлетик - 20.