АПЛ. "Арсенал" победил "Борнмут", Моуриньо снова поругался с арбитром (результаты матчей)

Лондонский "Арсенал" победил "Борнмут", а "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Вест Хэмом" в очередных матча 13-го тура чемпионата английского Премьер-лиги.

"Арсенал" победил соперника со счетом 3:1. Дубль в составе "канониров" сделал чилийский форвард Алексис Санчес, еще один забитый мяч - на счету Тео Уолкотта.

Матч "Манчестер Юнайтед" с "Вест Хэмом" не обошелся без очередного скандала с главным тренером "МЮ" Жозе Моуриньо.

На 28-й минуте матча знаменитый португальский специалист слишком бурно возмущался решением арбитра показать желтую карточку за симуляцию игроку его команды Полю Погба. Из-за этого Моуриньо был удален из тренерской зоны и отправился смотреть игру на трибуны "Олд Траффорд".

Без португальца на скамейке "МЮ" не смог победить "Вест Хэм". Игра завершилась со счетом 1:1, и такой результат отбросил "Красных дьяволов" от первого места на 11 очков.

Напомним, вчера лондонский "Челси" обыграл "Тоттенхэм" и остался лидером Премьер-лиги. "Манчестер Сити" и "Ливерпуль", входящие в Топ-3 чемпионата, свои поединки также завершили победами.

Результаты матчей с участием лидеров:

Арсенал - Борнмут - 3:1 (1:1)

Голы: Санчес (12, 90), Уолкотт (53) - Уилсон (23, с пенальти).

Манчестер Юнайтед - Вест Хэм - 1:1 (1:1)

Голы: Ибрахимович (21) - Сахо (2).

Саутгемптон - Эвертон - 1:0 (1:0)

Гол: Остин (1).

Бернли - Манчестер Сити - 1:2 (1:1)

Голы: Марни (14) - Агуэро (37, 60).

Ливерпуль - Сандерленд - 2:0 (0:0)

Голы: Ориги (75), Милнер (90, с пенальти).

Челси - Тоттенхэм - 2:1 (1:1)

Голы: Педро (45), Мозес (52) - Эриксен (11).

Турнирная таблица:

1. Челси - 31 (13);

2. Ливерпуль - 30 (13);

3. Манчестер Сити - 30 (13);

4. Арсенал - 29 (13);

5. Тоттенхэм - 24 (13);

6. Манчестер Юнайтед - 20 (13);

7. Эвертон - 19 (12);

8. Уотфорд - 19 (13).