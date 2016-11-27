АПЛ. "Арсенал" победил "Борнмут", Моуриньо снова поругался с арбитром (результаты матчей)
Сегодня завершились матчи 13-го тура чемпионата Англии.
Лондонский "Арсенал" победил "Борнмут", а "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Вест Хэмом" в очередных матча 13-го тура чемпионата английского Премьер-лиги.
"Арсенал" победил соперника со счетом 3:1. Дубль в составе "канониров" сделал чилийский форвард Алексис Санчес, еще один забитый мяч - на счету Тео Уолкотта.
Матч "Манчестер Юнайтед" с "Вест Хэмом" не обошелся без очередного скандала с главным тренером "МЮ" Жозе Моуриньо.
На 28-й минуте матча знаменитый португальский специалист слишком бурно возмущался решением арбитра показать желтую карточку за симуляцию игроку его команды Полю Погба. Из-за этого Моуриньо был удален из тренерской зоны и отправился смотреть игру на трибуны "Олд Траффорд".
Без португальца на скамейке "МЮ" не смог победить "Вест Хэм". Игра завершилась со счетом 1:1, и такой результат отбросил "Красных дьяволов" от первого места на 11 очков.
Напомним, вчера лондонский "Челси" обыграл "Тоттенхэм" и остался лидером Премьер-лиги. "Манчестер Сити" и "Ливерпуль", входящие в Топ-3 чемпионата, свои поединки также завершили победами.
Результаты матчей с участием лидеров:
Арсенал - Борнмут - 3:1 (1:1)
Голы: Санчес (12, 90), Уолкотт (53) - Уилсон (23, с пенальти).
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм - 1:1 (1:1)
Голы: Ибрахимович (21) - Сахо (2).
Саутгемптон - Эвертон - 1:0 (1:0)
Гол: Остин (1).
Бернли - Манчестер Сити - 1:2 (1:1)
Голы: Марни (14) - Агуэро (37, 60).
Ливерпуль - Сандерленд - 2:0 (0:0)
Голы: Ориги (75), Милнер (90, с пенальти).
Челси - Тоттенхэм - 2:1 (1:1)
Голы: Педро (45), Мозес (52) - Эриксен (11).
Турнирная таблица:
1. Челси - 31 (13);
2. Ливерпуль - 30 (13);
3. Манчестер Сити - 30 (13);
4. Арсенал - 29 (13);
5. Тоттенхэм - 24 (13);
6. Манчестер Юнайтед - 20 (13);
7. Эвертон - 19 (12);
8. Уотфорд - 19 (13).