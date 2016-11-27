УПЛ. Дубль Коваленко принес "Шахтеру" победу над "Днепром" (видео)

Донецкий "Шахтер" победил "Днепр" со счетом 2:0 в матче 16-го тура украинской Премьер-лиги.

Оба гола "горняков" в этой встрече забил полузащитник Виктор Коваленко. На 36-й минуте он головой замкнул подачу с левого фланга в исполнении Ракицкого, а еще через три минуты отправил мяч в пустые ворота после провала днепровской защиты и передачи от Эдуардо.

Примечательно, что при счете 0:0 Виктор Коваленко заработал для "Шахтера" пенальти, но с ударом Марлоса с одиннадцати метров справился вратарь хозяев Андрей Лунин.

Результат матча никак не повлиял на положение команд в турнирной таблице. "Шахтер" остается лидером чемпионата с 44 очками, "Днепр" находится на предпоследнем месте, имея 8 баллов.

Днепр - Шахтер - 0:2 (0:2)

Голы: Коваленко (36, 39);

Дн: Лунин, Адамюк, Сваток, Лопыренок, Влад, Ротань (Чеберко, 68), Политыло, Кравченко, Лучкевич (Пико, 77), Кожушко (Довбик, 66), Лунев;

Ш: Пятов, Бутко, Кучер, Ракицкий (Ордец, 90+4), Исмаили, Степаненко, Фред, Марлос, Коваленко (Борячук, 80), Тайсон, Эдуардо (Дентиньо, 69).

На 25-й минуте Марлос ("Шахтер") не реализовал пенальти.