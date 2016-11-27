УПЛ. "Заря" на последней минуте спасла ничью в матче с "Карпатами"

Львовские "Карпаты" завершили вничью матч против луганской "Зари" в 16-м туре украинской Премьер-лиги. Встреча закончилась со счетом 2:2.

"Карпаты" дважды по ходу матча выходили вперед. Первый гол за львовян на 12-й минуте забил Игорь Худобяк, который замкнул во вратарской подачу с правого фланга в исполнении Дениса Мирошниченко.

"Заре", чтобы отыграться, понадобилось 10 минут. Защитник луганчан Артем Сухоцкий получил мяч после подачи Александра Караваева и отправил его в дальний нижний угол ворот голкипера "Карпат" Романа Пидкивки.

На 29-й минуте "Карпаты" вновь вышли вперед - неразбериха между защитниками гостей привела к тому, что мяч оказался у Худобяка в штрафной площадке "Зари". Худобяк сбросил сферу под удар Густаво Бланко-Лещуку, и последний пробил точно под перекладину.

Отыграться "Заре" удалось лишь на 90-й минуте благодаря мастерству полузащитника Желько Любеновича, который реализовал штрафной удар, отправив мяч над стенкой прямо в ворота.

Карпаты - Заря - 2:2 (2:1)

Голы: Худобяк (12), Бланко-Лещук (29) - Сухоцкий (22), Любенович (90+1);

К: Пидкивка, Мирошниченко, Зубейко, Лобай, Нестеров, Кравец (Маркович, 66), Клец (Грисьо, 78), Вербный, Костевич, Худобяк, Бланко-Лещук (Чачуа, 39);

З: Шевченко, Сухоцкий (Безбородько, 67), Форстер, Сиваков, Опанасенко, Чайковский, Липартия (Паулиньо, 62), Караваев, Любенович, Петряк (Соболь, 46), Кулач;

Предупреждения: Маркович - Любенович, Чайковский.