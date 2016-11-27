Премьер-лига. Днепр - Шахтер: онлайн-трансляция (видео)

В прежние годы матч между "Днепром" и донецким "Шахтером" обязательно получал звание центральной игры недели. Сегодня этот матч вряд ли имеет такой же статус, но свежая в памяти история взаимоотношений команд дает повод надеяться, что хозяева смогут дать бой "горнякам".

В последнем туре "Днепр" обыграл "Ворсклу" и тем самым прервал свою безвыигрышную серию во всех турнирах, которая тянулась с августа. В этот период "бело-голубые" из команды, которая радовала зрителей игрой своей молодежи, превратились в унылого аутсайдера чемпионата. А та самая молодежь, блиставшая в начале сезона - Андрей Близниченко, Игорь Когут, Юрий Вакулко и Денис Баланюк - теперь, как и год назад, играет за дубль.

Потому сейчас надежды "Днепра" связаны, прежде всего, с опытными игроками - Русланом Ротанем, Сергеем Кравченко и Валерием Лучкевичем. Последний вернулся на поле после травмы лишь в прошлом туре, но именно он забил победный гол "Ворскле".

"Шахтер" же выступает в Премьер-лиге согласно изначальному плану. "Горняки" уверенно лидируют в турнирной таблице, а их тренер Пауло Фонсека в матчах УПЛ позволяет себе проводить плановую ротацию. В частности, на игру с "Днепром" в основном составе выйдут защитник Богдан Бутко и форвард Эдуардо - первый заменит в основе Дарио Срну, который пропускает игру из-за перебора желтых карточек, второй - Факундо Феррейру. По той же причине, что и Срна, сегодня поле не выйдет Бернард.

В первом круге "Шахтер" победил "Днепр" со счетом 4:0, и сегодня букмекеры вновь считают донетчан явным фаворитом встречи. На победу "горняков" можно сделать ставку с коэффициентом 1,28, а вот выигрыш "Днепра" оценивается с котировками до 11,75.

Матч "Днепр" - "Шахтер" начнется на стадионе "Черноморец" в 19:30.

ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "2+2".