УПЛ. "Александрия" и "Олимпик" победителя не выявили

ФК "Александрия" и донецкий "Олимпик" завершили вничью матч 16-го тура украинской футбольной Премьер-лиги. Результат игры - 1:1.

Оба гола были забиты во втором тайме встречи. На 50-й минуте форвард "Олимпика" Иван Матяж реализовал пенальти.

На 78-й минуте "Александрии" удалось сравнять счет. После подачи с правого фланга в штрафной площадке гостей возникла суматоха, в которой удар по воротам нанес полузащитник Василий Грицук, и мяч рикошетом от форварда "Александрии" Олега Пономаря залетел в цель.

Ничья в этой игре позволяет обеим командам комфортно себя чувствовать в верхней части турнирной таблицы. "Олимпик" с 27 очками находится на четвертом месте, а "Александрия" с 25 баллами - на пятом.

Александрия - Олимпик - 1:1 (0:0)

Голы: Пономарь (78) - Матяж (50, с пенальти);

Ал: Новак, Старенький (Леонов, 46), Шендрик, Банада, Чеботаев, Полярус (Грицук, 65), Басов, Запорожан, Цуриков, Яремчук (Кулиш, 71), Пономарь;

Ол: Махарадзе, Олейник, Гришко, Петров, Федорив, Гошкодеря, Доронин, Богданов (Иллой-Айет, 69), Гринь (Лысенко, 80), Матяж (Танчик, 65), Поступаленко;

Предупреждения: Запорожан, Леонов - Олейник, Поступаленко, Петров;

Удаления: Запорожан (45) - Поступаленко (45).