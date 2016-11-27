Премьер-лига. Карпаты - Заря: онлайн-трансляция (видео)

Львовские "Карпаты" проводят один из наихудших сезонов в своей истории. В 15 матчах чемпионата команда потерпела девять поражений и продолжает находится на последнем месте в турнирной таблице.

Не особо помогает львовянам и смена смена главного тренера. Под руководством белорусского специалиста Олега Дулуба "Карпаты" уже вылетели из Кубка Украины, да и в Премьер-лиге выступают не так, как хотелось бы болельщикам. Лишь в последних играх у "бело-зеленых" наметилось движение к лучшему - в ноябре львовяне победили "Ворсклу", а потом имели шансы отобрать очки у донецкого "Шахтера". Матч против "Зари" должен показать, были эти достижения "Карпат" случайностью или тенденцией.

Тем временем, "Заря" также переживает не лучший период в сезоне, хотя все равно должна быть довольна нынешнем положением дел. Борьба на двух фронтах - в чемпионате и Лиге Европы - ожидаемо вымотала команду, не обладающей длинной скамейкой запасных. В результате, теперь "Заря" вновь пропустила киевское "Динамо" на второе место в турнирной таблице УПЛ. Наверняка в луганском клубе это считают неудачей, хотя данное разочарование говорит скорее о выросшей планке ожиданий от "Зари".

В первом круге "Заря" победила "Карпаты" со счетом 2:1, а борьба за результат между командами длилась до самого конца матча. Ожидается, что сегодня луганчанам, которые только в четверг проводили в Стамбуле выездную встречу в Лиге Европы, добіть победу будет ничуть не легче.

Тем не менее, букмекеры все равно считают фаворитом этого матча "Зарю". На победу луганчан принимаются ставки с коэффициентом до 1,83, а на "Карпаты" - до 4,80.

Матч "Карпаты" - "Заря" начнется на стадионе "Арена Львов" в 17:00.

ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "2+2".