"Милан" обыграл "Эмполи" и вышел на "чистое" второе место в Серии А

В Эмполи завершился матч 14-го тура чемпионата Италии, в котором "Эмполи" принимал на своем поле "Милан" и проиграл со счетом 1:4, сообщает официальный сайт соревнований.

Судьба матча была решена во втором тайме.

До перерыва хозяева поля сохраняли равную ситуацию на поле. А на гол Джанлуки Лападулы на 15-й минуте достаточно оперативно ответили своим. На 17-й минуте счет сравнял игрок "Эмполи" Риккардо Сапонара. А после перерыва "Эмполи" продержался на равных с соперником треть тайма.

После часа игрового времени преимущество гостей стало расти довольно быстро. На 62-й минуте "Милан" вывел вперед Хесус Саес Сусо. А спутся всего две минуты, на 64-й, игрок "Эмполи" Андреа Коста неудачно подставил ногу под мяч после прострела с фланга в атаке гостей - тот залетел в ворота от ноги игрока хозяев поля, автогол. А спустя еще 14 минут, на 78-й, Джанлука Лападула довел счет до крупного - 1:4.

Таким образом, "Милан" вышел на "чистое" второе место в таблице, набрав 29 очков. Команда оторвалась от "Ромы" (26), но по-прежнему существенно уступает лидеру турнирной таблицы "Ювентусу" - 33 пункта.

"Рома" и "Ювентус" свои матчи 14-го тура проведут в воскресенье, 27 ноября.